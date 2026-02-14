DF森下龍矢とFW大橋祐紀が所属するブラックバーン(イングランド2部)は13日、マイケル・オニール監督(56)が新指揮官に就任することを発表した。シーズン終了までの短期契約となる。オニール監督は現在、北アイルランド代表も指揮。クラブによると、同国サッカー協会との合意に基づき、代表監督との兼任になるという。ブラックバーンはリーグ戦で15試合を残し、自動降格圏内の22位。直近10試合でわずか1勝しか挙げられていない