2月9日～13日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 ＭＥＲＦ 東Ｓ26/ 2 13124381761.12/13 ファルコム 東Ｇ26/ 3 120 700 483.32/13 岐阜造園 東Ｓ26/ 3 302 39430.5