2月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 テクノマセマ東Ｓ 26/ 34 751775.0 2/10 ＭＥＲＦ東Ｓ 26/ 8407 2607 540.5 2/13 Ｃａｒｅｅｒ東Ｇ 26/ 9 20100 400.0 2/13