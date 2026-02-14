この記事をまとめると ■ディスプレイオーディオはスマホを連携することでさまざまな機能が利用可能になる ■最大のメリットは最新の地図データによるナビを利用できることだ ■スマホ依存ゆえに電波の弱いところでは純正車載ナビの併用がオススメだ ディスプレイオーディオのメリットデメリット 最近、クルマのディスプレイに、純正ナビではなく、ディスプレイオーディオを搭載する車種が増えている。その理由は何といっても、