仕事や家事に追われる毎日の中で、「運動の時間をつくる余裕がない」と感じている人は少なくないでしょう。今回取材したVさん（40歳・営業事務）もその１人でした。ジム通いは続かず、激しい運動も苦手。そんなVさんが取り入れたのは、“１駅分歩く”というシンプルな習慣でした。結果として３ヶ月で−３kg、体の軽くなったような実感を得られたといいます。移動時間を“運動時間”に変える発想Vさんが意識したのは、「運動の時間