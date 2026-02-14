恋をすると、いい関係になりたいと強く思うほど、連絡の頻度や会う回数を増やしたくなるもの。でも、気づけば相手との温度差に不安を感じていませんか？一方で、無理に急がなくても、自然と関係が深まっていく恋もあります。この違いは“距離の縮め方”にあります。不安を埋めるために近づきすぎていない？恋愛を急ぎすぎる人は不安を感じるたびに距離を詰めようとします。でも、頻繁な連絡や確認は、自分にとっては安心にはなって