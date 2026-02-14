ショートヘアは耳にかけるとすっきり見えて便利。ところが、その“耳かけ”を毎日続けていると、印象が固定され、どこか古く見えてしまうことがあります。40代・50代のショートヘアで多いのが、この耳かけの習慣によるシルエットの停滞。何気ないスタイリングが、見た目の鮮度を下げているケースは意外と少なくありません。耳かけ固定は、横顔を平らに見せる同じ側を耳にかけ続けると、サイドの髪が潰れ、頭の丸みが消えて見えます