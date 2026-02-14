体重は大きく変わっていないのに、下半身だけ急に太って見える原因のひとつが、お尻の筋肉の衰えとこわばりです。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヒップロールブリッジ】。お尻をやさしく動かしながら体幹まで同時に刺激できるため、腰まわりの安定感と下半身のシルエットづくりを後押しします。ヒップロールブリッジ（１）床に仰向けになって両ひざを立て、両手のひらを床に置く（２）一旦息を吸ってお腹