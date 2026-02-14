歌手のmilet（年齢非公表）が14日、東京・日本武道館で3年ぶり2度目の同所でのライブを行った。自身初となるダンスを披露。新たな表現で、前日13日と合わせ1万7000人の前で新曲「TheStoryofUs」など21曲を披露した。光り輝くステージに1人。ハスキーながらも心地よい歌声で魅了した。タイトルは「RayofWater」。光と水の演出を詰め込み世界観を作りあげた。「生まれ変わってもあなたに巡り会えるように」。そう思い