スイスに勝利し、喜ぶ小谷（右から3人目）ら日本チーム＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日（14日）フリースタイルスキーの女子デュアルモーグルで冨高日向子（多摩大ク）が準々決勝で敗退。藤木日菜（武庫川女大大学院）は2回戦で、柳本理乃（愛知ダイハツ）と中尾春香（佐竹食品）は1回戦でそれぞれ敗れた。カーリング女子の日本は1次リーグ3戦目でスイスに7―5で勝ち、初勝利（2敗）を挙げた