家族と一緒にメリーゴーラウンドを楽しむ子どもたち＝１４日、県立こども医療センター闘病中で外出が難しい子どもたちに楽しい思い出をつくってもらおうと、神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）で１４日、移動式メリーゴーラウンドを設営するイベントが開かれた。子どもたちは白い木馬の上から、ボランティアや保護者らに笑顔で手を振っていた。仕掛け人は、横浜市中区の造形会社でメリーゴーラウンドを制作している寺