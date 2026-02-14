春が近づくと、まず手に取りたくなるのが軽やかなニット。ただ、春ニットは選び方を少し間違えるだけで、途端に“昔の延長”の印象を残しやすいアイテムでもあります。色を明るくしたのにアカ抜けない、軽いはずなのに重たく見えるなどの違和感は、形と質感のズレから生まれているのです。そこで今回は、大人世代が気をつけたい「時代遅れになりやすい春ニット」を解説します。▲軽さを意識したつもりでも、シルエットや素材で印象