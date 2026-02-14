まだ寒さが残るものの、服や気分は少しずつ春へ向かう時期。このタイミングで意外と目立つのが、リップだけが冬のまま残っている違和感です。40代・50代に多いのが、深い色や重たい質感のリップを無意識に選び続け、口元が顔全体を沈ませてしまうケースになります。深い色ほど安心、は落とし穴冬はボルドーやダークブラウンなど、落ち着いた色が使いやすい季節。ただ、そのままの感覚で塗り続けると、口元だけが強くなり、肌のくす