体重は減っていないのに、鏡を見るとやつれて見える、人から実年齢より上に見られることがある。そんな違和感を覚えたことありませんか？40代以降は、体重よりも“見え方”が印象を左右しやすくなるもの。そして、この痩せているのに老けて見える現象には、いくつかの共通した理由があります。ボリュームの変化が印象を左右する年齢を重ねると、顔の脂肪や筋肉のつき方が変わり、頬や目元のボリュームが減りやすくなります。体重が