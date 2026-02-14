三四少女のメジャー1st EP表題曲「一生仲仔」が、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のエンディング主題歌に決定したことが明らかになった。原作は「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて連載中の人気コミックス。オタクな男子高校生・瀬尾卓也と、クールな天音 慶、陽気な伊地知琴子のギャル二人。趣味を通して惹かれ合い、関係を深めていく魅力満載のラブコメディだ。TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』