Souが、3月4日（水）リリースの5thアルバム『Panorama』を引っ提げた東名阪ツアー＜Sou LIVE TOUR 2026「Finder」＞の開催を発表した。Souによるライブツアーは2024年の＜センス・オブ・ワンダー＞以来約2年ぶり。チケットは現在、Sou OFFICIAL FANCLUB「Terminal 502」の会員を対象とした先行受付が実施中だ。また、5thアルバム『Panorama』購入者を対象にしたチケット先行も実施予定となっている。5thアルバム『Panorama』に収録