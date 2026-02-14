BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）によるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」が、本日2月14日(土)に配信リリースされた。また、＜BMSG FES’25＞で初披露時のパフォーマンス映像も20時より公開されている。「BUBBLE」は、切なさを帯びたメロディとR&Bの質感をまとったサウンドが印象的なバラード。BMSG所属アーティストの中でも特に歌唱力に定評のある4人が集