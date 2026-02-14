トンボコープが、初のファンクラブ限定ツアー＜RE→UNION TOUR＞の開催を発表した。昨年秋にメジャー1stアルバム『FANDOM』のリリースを記念して開催された＜FANDOM TOUR 2025＞以来、約半年ぶりとなるワンマンライブ。4月5日に結成4周年を迎えるこの節目での開催となり、ファンにとって待望の公演となる。トンボコープのファンクラブ「FAN’S DOM」は入会無料で、ここでしか見ることのできない限定コンテンツが多数公開されている