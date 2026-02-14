７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」が１４日、都内でコンセプトシネマの鑑賞イベントを行った。１月１６日にリリースされた７枚目ミニアルバム「ＴＨＥＳＩＮ：ＶＡＮＩＳＨ」のコンセプトを表現したショートムービー。韓国、香港に続いて東京での開催となり、抽選で選ばれた約１０００人のＥＮＧＥＮＥ（ファンネーム）とともに一緒に作品を鑑賞した。リーダーのＪＵＮＧＷＯＮは「ポップコーンの匂いが大好きで