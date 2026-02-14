ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。準決勝では1人が途中棄権、もう1人が転倒する珍事が発生。日本の視聴者は「こんな事があるのね」と仰天している。準決勝のジェーリン・カウフ（米国）とペリーヌ・ラフォン（フランス）のレース。ラフォンが先にバランスを崩してコースアウト。しかし、直後にカウフも転倒。雪上で激しく1回転した。TBS系列で地上