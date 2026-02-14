シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが１４日、東京・北の丸公園の日本武道館で単独公演「ＲａｙｏｆＷａｔｅｒ」の２日目を開催。２日間で１万７０００人を動員した。３年ぶり２度目となった音楽の聖地で、ｍｉｌｅｔの無限の可能性を見せつけた。スモークが焚（た）かれたステージに登場すると「ただいま、ｍｉｌｅｔです。今日もよろしく」とあいさつ。３月４日にリリースされる新曲「ＴｈｅＳｔｏｒｙｏｆＵｓ