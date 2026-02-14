◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスが世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のスイスを７−５で破る金星で、五輪初白星を挙げた。フォルティウスは通算１勝２敗。スキップの吉村紗也香は「昨日（１３日）は試合がなくて、みんなでいろいろ話した。この試合に全集中してのぞんだ」と、気持ちを