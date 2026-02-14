実家が近いママ友を羨ましく思っていた筆者。しかし、何気ない会話から見えてきたのは、外からは分からない家庭の事情とママ友の意外な悩み。比べることで気づいた、自分たち家族の大切な形とは。 羨ましかった「実家が近い暮らし」 私たち夫婦は、お互いの実家が遠く、育児の手助けを頼める距離ではありませんでした。そのせいか、近所のママ友の「実家の母が手伝いに来てくれた」「子どもを実家に預けて美容院に行ってきた」