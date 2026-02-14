本日2月14日、バンド結成27周年を迎えたwyseが、これを記念して東京・新宿ReNYにて昼夜二公演のライブ＜結成記念日公演『27の奇跡』＞を開催した。積み重ねてきた27年という年月のなかで、現在のwyseこそ過去最高の状態にあるという言葉が今回のインタビューでも語られているが、それを証明するような飛び切りのサウンドとパフォーマンスと熱量が会場に充満した祝祭感溢れる1日となった。wyseは2025年、自身の出発点に立ち返るべく