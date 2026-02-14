【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】日本時間１６日の個人ラージヒル（ＬＨ）に向けた大会最後の公式練習に参加し、１１日の混合団体で２大会ぶりとなる銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が、日本勢の活躍を力に変える。練習は、雨の降るなか、１回目は１２５メートル、２回目も１２７メートルと安定した飛躍をみせた。「自分の確認したいことは出来ました」と納得した表