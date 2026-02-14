ボートレース浜名湖の「ハマナ娘クルーカップ」の5日目が14日、行われた。準優勝戦10Rを制して優出一番乗りを決めたのは香川のホープ・水谷理人（23）だ。インでスタートがコンマ22の6番手スタート。さらに1マークのターンももれて新田泰章に捲り差しを許し、万事休すと思われたが2マーク全速ターンで急加速。グングン追い上げて2周2マーク、俊敏差しで新田の懐をえぐりパワーで突き放した。脅威の逆転劇を呼んだのは2連対