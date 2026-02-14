シンガー・ソングライターmilet（ミレイ）が14日、東京・日本武道館で2デイズライブ「Ray of Water」2日目公演を行った。同所は3年ぶり2度目。オープニング曲には「航海前夜」を選んだ。イントロと同時にせり出したセンターステージに登場。スモークとスポットライトに包まれて歌う姿は神々しさも感じさせた。「ただいまmiletです！今日もよろしく」に会場は盛大な拍手で応えた。「会いに来てくれてありがとう」とすると、「今日