◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 2回戦(大会9日目/現地14日)2回戦敗退となった藤木日菜選手が競技を振り返りました。藤木選手は相手選手に先行されるも第2エア付近で逆転。先にフィニッシュしましたが、得点は15-20で敗れました。レース後、「自分の持っている最大の力を出せた」と語った藤木選手。「今までスピードが課題だったが、今日は格上の選手とスピードでもいい勝負