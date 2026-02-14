7人組ボーイグループENHYPENが14日、都内で7枚目のミニアルバム「THE SIN：VANISH」のテーマを盛り込んだコンセプトシネマの上映会「VAMPIRE IS COMING in TOKYO」を開催した。今年初めてに日本のファンの前に立ち、JAY（23）は「久しぶりに日本に来て、かわいいENGENE（ファンの総称）と楽しい時間を過ごせて、日本語も勉強できて、いい1日になりました。明けましておめでとうございます」と、新年のあいさつとともにほほ笑んだ。