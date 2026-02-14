2月12日、後藤真希がInstagramを更新した。【写真】美スタイル披露の全身SHOTも公開後藤は、自身のInstagramアカウントにて、「亜美ちゃんとPARADISE CITYでイベントでした」とコメントし、共に韓国でのイベントを行った鈴木亜美との衣装姿の仲良し2SHOTや、美スタイルを披露したシースルー衣装の全身SHOTなどを掲載した。この投稿に対し、ファンからは、「2人すごく可愛い」「綺麗すぎ」「とても素敵だよ」「美しすぎる！！」「ビ