［J２・J３百年構想リーグEAST-A第２節］湘南 ４−０ 相模原／２月14日／レモンガススタジアム平塚J２の湘南ベルマーレがJ３のSC相模原に４ー０で勝利した一戦は、ホームチームの持ち味が発揮された一戦だった。相手は格下のクラブで、37分には相模原の綿引康の退場で数的優位になったとはいえ、湘南は攻守の切り替えの速さ、球際の強さ、諦めない守備などで相手を上回り、長澤徹監督が掲げる“サポーターの心を動かせる”湘南