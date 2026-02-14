元日本代表主将の吉田麻也と山根視来が所属するメジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーが、新シーズン向けたホームユニホームを発表した。クラブの公式サイトによると、新ユニホーム『Velocity』はMLS参入から30周年を記念したデザインとなっており、「ロサンゼルスとクラブの長年の歴史へのオマージュ」だという。ホワイトを基調にネイビーとイエローのサッシュが印象的だ。 この新ユニがクラブのSNSで公開さ