［J１百年構想リーグEAST第２節］鹿島 １−０ 横浜FM／２月14日／メルカリスタジアム鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦。後半にレオ・セアラが挙げた決勝点で１−０と勝利を収めた。ゲームを動かしたのは、昨季に続いてキャプテンマークを巻く柴崎岳の右足だった。69分に知念慶と交代でピッチに登場した背番号10は、直後から鋭いパスを連発。迎えた76分、鈴