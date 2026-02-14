サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有さんは2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。「3年間引きずっていた」相手との“サシ飯”実現を報告しました。【写真】ダルビッシュ有、牧原選手とのツーショット！「神対応すぎて全俺が泣いた…」ダルビッシュ選手は「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」と、福岡ソフトバンクホークス所属でWBCに選出されている牧原大成選手とのツーショットを1枚載せてい