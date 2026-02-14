昨季国内女子ゴルフの年間女王に輝いた佐久間朱莉（23＝大東建託）が14日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。賞金の使い道を明かした。弱冠23歳で生涯獲得賞金4億2205万円を誇る佐久間。MCの浜田雅功に「そんなもろて何に使うねん」と振られると「去年の獲得賞金でマンションを買いました」とサラッと告白。これに浜田は苦笑いで「誰の考えなんですか？」。佐久間は「早くひとり暮らしがしたいって思