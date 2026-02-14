日本ハム、巨人、中日で計19年間プレーし、NPB通算2120安打を放った小笠原道大氏（52）が14日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。一歩前に踏み出すきっかけとなったコーチの言葉について語った。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の質問「私、この人に頭が上がりません」というトークテーマを与えられた時だった。小笠原氏は「頭が上がり