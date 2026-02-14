フィリーズを解雇されたニック・カステラノス外野手（３３）に対して主砲のカイル・シュワバー（３２）が複雑な胸中を口にした。トムソン監督との確執から今季の契約を残しての解雇に選手も動揺を隠せず、本塁打王シュワバーは「これが現実です。一番大切なのは私たち全員が彼の幸運を願っていること。この４年間、ここでたくさんの素晴らしい思い出を作りました」と声のトーンを落としながらフィラデルフィアのメディア「オン