巨人の春季那覇キャンプ第１クール初日が１４日に行われ、戸郷翔征投手（２５）が実戦形式のライブＢＰに登板した。ライブＢＰは２セット制で実施。戸郷は打者１０人と対戦し、キャベッジに右翼ポール際への本塁打を許すなど安打性の当たり２本、３四球の内容だった。登板後は「僕の中で課題を持って入ったんですが、いいと思えるものが本当少なかったから。全く納得できるような実戦ではなかったので、悔いは残りました」と厳