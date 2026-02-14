沖縄キャンプ開催地である那覇市出身の大城卓三捕手（３３）が１４日に、故郷での思い出を語った。キャンプ初日を終えた大城は、報道陣の取材に応対。「本当にありがたいですし、とてもいい環境でやらせてもらえるので。１日１日頑張っていきたいなと思います」と感謝した。一番好きな?地元メシ?を聞かれると、数秒考えた末に「沖縄そばは好きですね」と回答。幼いころは満腹になるまで、何杯も食べていたという。背番号２４