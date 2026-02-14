ソフトバンクは１４日、宮崎春季キャンプで初となる紅白戦を行った。実戦を見守った小久保裕紀監督（５４）は、昨年のから正捕手争いを繰り広げてきた捕手陣の成長を語った。まずは３回、昨年捕手陣で最多出場を誇った海野が見せた。尾形の変化球を体で止めると、それを見てスタートを切った一塁走者を二塁でアウトに。その直後には谷川原がワンバウンドの球を上手く捕球し、一塁走者・庄子の盗塁を阻止。捕手の守備が光った初