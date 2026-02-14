現地時間2月13日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場でインターナショナルジョッキーズチャレンジが行われ、日本から出場した戸崎圭太騎手はシリーズ7位となった。同シリーズは男女計14人の騎手が出場。男性騎手は戸崎騎手のほか、M.アルダハム（サウジアラビア）、M.バルザローナ（フランス）、F.プラ（アメリカ）、D.マクモナグル（アイルランド）、L.モラレス（サウジアラビア）、B.ラウネーン（イギリス）。