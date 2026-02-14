◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。７―５で勝つ金星で、五輪初勝利を挙げた。２０２２年北京五輪で銀メダルに輝いたロコ・ソラーレの吉田知那美が、スイス戦を中継したＮＨＫで解説として登場。「今シーズンは３戦で負けてる