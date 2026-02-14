今回、Ray WEB編集部はパワハラ上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。上司の神田さんは主人公に「人としてどうかと思う」とひどい言葉を浴びせました。主人公はショックのあまり、放心状態です。このあと彼女はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】鬼上司からの【パワハラ】に放心状態...限界がきた主人公は号泣してしまって！？