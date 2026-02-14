巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日の広島との練習試合（那覇）で対外試合“開幕投手”を務める。１４日、ブルペンで３４球の投球練習を行い、「しっかりストライク先行でバッターと勝負していきたいです」と意気込みを示した。プロ初実戦だった１１日の紅白戦では佐々木、石塚から三振を奪うなど１回無安打無失点、２奪三振。他球団相手にも好投を継続したいところだ。杉内投手チーフコーチはド