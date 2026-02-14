巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１４日、那覇キャンプ初日にライブＢＰに臨み、右前安打を放った。船迫の変化球を捉え、打球は鋭く一、二塁間を抜けた。キャンプインから実戦形式の練習では９打席に立ち、５打数４安打４四球と高い出塁率を誇っている。「結果が出てるのはいいことだと思うので、それは継続したい」と振り返った。明日から今季初の対外試合が始まる。「いいシーズンを送れるように。結果を求めながらいいパフ