日本ハムは１４日、１軍キャンプ地・名護で１、２軍合同の紅白戦を行った。育成２年目の川勝空人投手（１９）が白組の５番手で登板し、圧巻の３者連続三振で新庄監督に絶賛された。最速は自身最速タイの１５３キロを計時し、今川、常谷、水野を圧倒。「オフシーズンに下半身を鍛えてきたことが試合でできて良かった」。指揮官は「２、３年後、面白い。マウンドの雰囲気とボールを離すリリースポイントに魅力を感じましたね」と１