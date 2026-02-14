大同生命ＳＶリーグに所属する東レアローズ静岡が１４日、静岡市内で大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「バレーボールで『つなげ。』夢と元気と笑顔と未来。」（後援・静岡市、公益社団法人ＳＶリーグ）を開催。今イベントは地域の持続的発展、企業の持続的成長を目的とした企画で、地元中小企業・個人事業所から約１３０人が参加した。第１部は、同市内のホテルで地域交流会を実施。かつて監督として、２００４―０