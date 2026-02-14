フィギュアスケート男子シングルで２大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と、銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が１４日、ミラノ市内で会見した。メダル獲得から一夜明け、鍵山は「団体と個人両方でメダルが取れた。団体は一人一人が最高のパフォーマンスでつかみとった銀メダル。すごくうれしいし、チームジャパンの絆、チームワークが出た。個人戦はフリーでパフォーマンスの中にミスが出て悔し