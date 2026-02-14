オリックス・阿部翔太投手が宮崎キャンプ２度目の紅白戦に臨み、１回無安打無失点、１奪三振と好投した。１１日の登板に続き、２試合連続で３者凡退。昨秋からサイドスローに転向した６年目右腕は、最速１４２キロを計測するなど、復活の予感を漂わせた。先頭の遠藤には、フルカウントからの９球目に外角へのカットボールを選択し、空振り三振に。ファウルで粘られる中、無走者ながらクイックモーションを交える技術も見せた。