【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】日本時間１６日の女子の最終戦、個人ラージヒル（ＬＨ）に向けた公式練習が行われ、１１日の混合団体で今大会２つめのメダルを手にした丸山希（北野建設）は、上昇ムードを漂わせて最終調整を終えた。１回目に１２５メートル、２回目は１１８メートル、３回目は１２４メートルを飛んだ。「最後いいジャンプで終われたので、明日はこの続きからやれればいいかな。ノーマルヒル最